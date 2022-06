In città la base per la droga, dal gup cinque condanne: sette anni a Domicoli

Gela. I pusher arrivavano in città, anche da altre zone dell’isola, per rifornirsi. I pm della procura e i carabinieri ricostruirono un traffico di sostanze stupefacenti, che ritennero avesse base proprio in città. Il gup Roberto Riggio, a conclusione del giudizio abbreviato, ha disposto cinque condanne. Sette anni e dieci mesi di detenzione sono stati imposti al trentaduenne Giuseppe Domicoli (difeso dai legali Giacomo Ventura e Davide Limoncello), considerato uno dei punti di riferimento per l’affare della droga. La richiesta che era stata avanzata dal pm Mario Calabrese era di otto anni e otto mesi. Sulla sua posizione si concentrava la gran parte dei capi di imputazione. I carabinieri monitorarono un’attività commerciale, in via Cascino, che lo stesso Domicoli avrebbe usato anche come punto di incontro con gli altri coinvolti. Il gup ha riconosciuto la recidiva e concesso la continuazione. Domicoli ha precedenti, sempre per droga. A marzo, gli sono stati concessi i domiciliari. Sei anni di reclusione, invece, sono stati decisi nei confronti di Angelo Mangiavillano, un agrigentino considerato pienamente inserito nel giro di droga. Quattro anni e quattro mesi ad Antonio Lo Presti, quattro anni e tre mesi per Vincenzo Frasca, quattro anni e due mesi a Bruno Di Stefano, tutti indicati come contatti ragusani per piazzare la droga.