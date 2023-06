“In città lavoriamo per vincere”, Di Paola: “Enormi contraddizioni per Greco e centrodestra”

Gela. “Dobbiamo lavorare affinché il prossimo anno si possa ottenere la vittoria alle amministrative in città”. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, reduce dalla tornata elettorale appena conclusasi e che lo ha portato in diverse zone dell’isola come coordinatore regionale del Movimento cinquestelle, non giudica del tutto negativamente il risultato finale e guarda alla “partita” del prossimo anno per Palazzo di Città. “Gela sarà uno dei Comuni più grandi chiamati al voto – spiega – abbiamo il dovere di ridare voce ad una città silente e rassegnata. Il trend in Sicilia si è rivelato migliore di quello nazionale. Il Movimento cinquestelle, del resto, ha sempre avuto difficoltà alle amministrative. A Licata, però, abbiamo ottenuto una percentuale in doppia cifra. A Catania e a Ragusa abbiamo superato lo sbarramento. Certo, non nascondo che abbiamo ottenuto pochi sindaci”. Per il parlamentare Ars sono comunque segnali da valutare con attenzione. “Vogliamo dare una nuova prospettiva alla città”, aggiunge. Di Paola appoggia le iniziative istituzionali e politiche assunte dal gruppo locale, che è ormai parte integrante del progetto progressista, insieme a realtà civiche e al Pd. Un’alleanza vera e propria, anche per il traguardo delle amministrative 2024, non è ancora stata ufficializzata. Sicuramente, dovrà essere alternativa all’amministrazione Greco, nonotante i pentastellati abbiamo inaugurato una strategia di “responsabilità” in consiglio, senza alzare un muro di sbarramento davanti all’amministrazione.