In città Lorefice batte Craxi ma può non bastare: Maganuco meglio dei dem

Gela. Il quadro complessivo delle politiche inizia ad essere più chiaro, almeno per il territorio e i collegi che toccano la corsa dei pochi candidati locali, messi a confronto con i big “paracadutati” dai partiti. Nel collegio che riguarda la Camera dei deputati, ormai la vittoria va al centrodestra con il 35,08 per cento (dato non definitivo). I grillini seguono con il 28,57 per cento, poi il centrosinistra al 15,42 per cento, la lista di De Luca al 9,53 per cento e il terzo polo all’ 8,33 per cento. Questa era la corsa, almeno in città, dell’avvocato Emanuele Maganuco sostenuto da Italia Viva e Azione. All’uninominale, il professionista arriva a 4.850 voti (19,13 per cento). Batte il Pd e il centrosinistra che con Martina Riggi si fermano al 9,36 per cento (2.373 voti). La vittoria va all’ex ministro Michela Brambilla, sostenuta dal centrodestra (32,64 per cento e 8.275 voti), seguita da Dedalo Pignatone M5s (32,39 per cento e 8.211 voti). Un testa a testa tra centrodestra e pentastellati. Il terzo polo, in città, ha retto trainato dalla candidatura “territoriale” di Maganuco, che probabilmente mette qualche tassello in vista delle prossime amministrative e almeno alla Camera, nel confronto uninominale, batte i dem.