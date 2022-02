In città morti tre pazienti positivi al Covid, in totale 1.293 positivi: 80 guariti

Gela. Il numero complessivo di positivi al Covid, in città, continua a decrescere, ma preoccupa la frequenza dei decessi. Anche nelle ultime ventiquattro ore, in città sono tre i morti, positivi al Covid. Il totale sale a 128. I nuovi positivi, in isolamento domiciliare, sono 97 a fronte di 80 guariti. Il totale è di 1.293 positivi. Un paziente gelese è stato ricoverato, in degenza ordinaria. Un altro, invece, è stato dimesso.