In città Santo Stefano in spiaggia, un tuffo in mare favorito dalle temperature

Gela. Sono giorni di festa e di temperature sicuramente non invernali. In città, sole e clima praticamente primaverile inducono tanti a stare in spiaggia e c’è chi ne ha approfittato per un tuffo in mare, proprio a Santo Stefano. Salvo Infuso, Fortunato Palumbo e Josef Giocolano non se lo sono fatti ripetere due volte e hanno approfittato di un tratto di spiaggia per trascorrere del tempo sull’arenile e saggiare l’acqua, con un tuffo, ripreso da amici e parenti.