In città visita del comandante regionale della guardia di finanza

Gela. Nei giorni scorsi, il Comandante Regionale della Guardia di finanza per la Sicilia, Generale di Divisione Roberto Manna, accompagnato dal Comandante Provinciale di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli, si è recato in visita presso la Caserma “Guardia Giuseppe Maganuco M.A.V.M.” sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Gela. Ricevuto dal Comandante del Gruppo, Maggiore Giovanni Statello, l’Ufficiale Generale ha incontrato il personale in servizio alla sede. Nel corso della visita, sono state illustrate al Generale Manna le principali caratteristiche del contesto socio-economico della circoscrizione di Reparto, le più importanti attività operative in corso di svolgimento nonché le tematiche di carattere logistico–amministrativo e del personale.