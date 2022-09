In consiglio “Aurora buterese”: “Siamo con Zuccalà per un’amministrazione dinamica”

Butera. Nella maggioranza del sindaco Giovanni Zuccalà nasce un nuovo gruppo consiliare. Nessuno strappo politico ma una prospettiva in più, in vista dei cinque anni di amministrazione. Il passo l’hanno mosso i consiglieri Elisabetta Rita Pasqualetto, Antonina Bruno e Tiziana Maria Carbone. Hanno dato vita ad “Aurora buterese”. Tutte elette con la lista “Il futuro è adesso”, a sostegno di Zuccalà, non prenderanno le distanze dalla linea di governo della città. “Il tempo che viviamo impone un’amministrazione dinamica e attiva, attenta alle esigenze dei cittadini, pronta ad interpretarne le necessità, spesso mutevoli. In questi pochi mesi abbiamo cercato in ogni modo di operare con sensibilità e dedizione ed abbiamo sin da subito avvertito il peso che deriva da questo mandato, cioè l’obbligo di proseguire a rappresentare i valori di serietà, concretezza e laboriosità che sono i tratti distintivi della maggioranza silenziosa della nostra gente. Abbiamo ravvisato – spiegano – la necessità di una maggiore consapevolezza amministrativa, tratti indispensabili con la nostra elezione, che ci carica di aspettative nella collettività, che ci ha onerati di un maggior senso di responsabilità, non solo per l’importante ruolo istituzionale al quale siamo stati chiamati, ma anche e soprattutto per il costante ed infaticabile lavoro che la nostra Butera richiede. Noi siamo convinti che questi cinque anni avranno un’importanza storica per la nostra comunità, e noi tutti quali suoi rappresentanti avremo l’obbligo di analizzare e comprendere i mutamenti che la crisi economica dello Stato, delle aziende, dei territori e della gente detterà sulla nostra comunità. Dovremo nel confronto capire l’orizzonte dei nuovi scenari che si profilano innanzi, definire forme e contenuti dell’ente e dei servizi erogati, dovremo essere capaci con competenza di guardare al futuro piuttosto che al passato, di non misurare più la realtà con il metro degli ultimi decenni ma con quello consono alla nuova epoca che si è aperta. È una grande sfida quella che ci attende, e noi vogliamo coglierla ed affrontarla. Ci auguriamo che tutte le forze responsabili della nostra comunità vogliano fare altrettanto”. Capogruppo sarà il consigliere Pasqualetto e vice Bruno. “Desideriamo sottolineare che la nostra scelta non cambia in alcun modo i rapporti con la maggioranza, oggi presente in consiglio comunale, nella cui lista siamo state elette. Ribadiamo il pieno ed incondizionato sostegno e la fiducia al sindaco Zuccalà e all’intera maggioranza, della quale ci sentiamo parte integrante”, aggiungono. Il gruppo punta ad un dialogo costante con il resto della maggioranza, senza tralasciare un rapporto istituzionale e per la città con l’opposizione.