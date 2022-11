In consiglio niente numero legale, pochi minuti e riunione sciolta: costituito gruppo Nuova Dc

Il consigliere di “Un’Altra Gela” Marina Greco, a nome delle altre donne dell’assise civica, ha invece letto un appello per il 25 novembre, ricordando come la piaga della violenza sulle donne sia ancora oggi un fardello enorme. Ha citato le origini storiche della giornata e le attuali mobilitazioni in Iran, dopo la morte di Mahsa Amini. In città, venerdì, sono previste diverse iniziative.