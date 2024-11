In consiglio ok alle variazioni, “per randagismo costi elevati”: approvato atto per gli Rmi

Gela. In consiglio comunale passano le due variazioni di bilancio, rese necessarie dal dissesto e dalla mancanza di uno strumento finanziario. A far discutere di più è stata quella per la copertura finanziaria del servizio di contrasto al randagismo. Le somme sono ingenti e lievitano anche perché uno dei canili di riferimento si trova a Caltanissetta. Da poco, si è aggiunta la struttura in territorio di Butera. Il segretario generale Ferro ha fatto notare che “per circa ventitré anni si è andati avanti senza una gara”. Di recente, si è proceduto in tal senso, con la suddivisione in due lotti. “Uno è andato deserto, l’altro è stato affidato”, ha precisato il segretario che ha retto il settore polizia municipale, ora competente in materia. La questione dei costi elevati è stata posta dal civico Rosario Faraci e ripresa dall’altro consigliere di “Una Buona Idea” Davide Sincero. Il sindaco Di Stefano ha illustrato le modalità di un nuovo approccio che si sta sviluppando, anche insieme ad Asp. I cani accalappiati sono spesso destinati a rimanere all’interno della struttura convenzionata.