In corso Aldisio vendite a picco, esercenti preoccupati: nasce anche un comitato

Gela. A sei mesi dalla chiusura forzata del plesso Enrico Solito, dopo il crollo parziale di una parte del soffitto e con un anno scolastico mai iniziato, gli effetti dello stop alle lezioni, con i relativi disagi patiti da alunni e genitori iniziano a ripercuotersi anche sull’indotto che gravitava attorno alla scuola. I tanti commercianti di Corso Salvatore Aldisio segnalano ormai da tempo un crollo verticale delle vendite. Da quando le famiglie degli oltre 700 alunni che frequentavano il plesso non accompagnano più i loro figli a scuola si è bloccato di botto anche il commercio di prossimità. E non solo quello legato prettamente alle attività scolastiche, dalla vendita di cancelleria agli alimentari, ma tutto l’intero indotto di negozi di quella zona che ha visto in pochi mesi scomparire progressivamente la clientela. Una situazione diventata ormai insostenibile, legata anche al fatto che non c’è alcuna certezza su tempi di riapertura della Solito, che si preannunciano comunque molto lunghi. Ecco perché i commercianti hanno deciso di costituirsi in comitato per chiedere celerità nel ripristino all’amministrazione.