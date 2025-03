In discoteca oltre mille persone, più del doppio di quelle autorizzate: revocata la licenza

Caltanissetta. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha revocato la licenza di Pubblica Sicurezza al titolare di una discoteca ubicata nella periferia del capoluogo. Lo scorso 15 febbraio, nel corso di un controllo di Polizia Amministrativa, all’interno del locale gli agenti hanno trovato 1150 avventori, più del doppio della capienza consentita di 550 persone, inoltre, un centinaio di essi erano privi dei biglietti d’ingresso. Il titolare della licenza, pur consapevole della partecipazione all’evento di un numero elevato di persone, non ne aveva garantito sufficientemente la sicurezza, ingaggiando un numero insufficiente di addetti ai servizi di controllo. Nel corso della serata una sedicenne era stata colta da malore e condotta in ospedale dove le era stato riscontrato un coma etilico. Inoltre, durante il deflusso di persone dal locale, erano scoppiati dei disordini all’interno dell’area di servizio ubicata di fronte la discoteca. Personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvati dagli addetti alla sicurezza del locale, era intervenuto per sedare una rissa nella quale avevano partecipato un centinaio di ragazzi in preda ai fumi dell’alcol, alcuni dei quali provenienti da altri comuni della provincia.