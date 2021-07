“In dodici anni “Vittorio Emanuele” nel disastro”, comitato: “Grave assenza di Razza”

Gela. “Grave l’assenza del governo regionale, che non era presente all’ospedale “Vittorio Emanuele”, a differenza di quanto invece accaduto al “Gravina” di Caltagirone”. Il comitato “Sos Vittorio Emanuele”, che ha spinto per una ispezione della commissione sanità dell’Ars nel nosocomio locale, non è stato messo nelle condizioni di poter partecipare alla verifica, del resto off limits ad associazioni e sindacati. Attendono di poter essere convocati dalla commissione Ars. “Naturalmente, non possiamo che ritenerci soddisfatti dalla presenza del parlamento siciliano, attraverso la commissione al ramo. Finalmente, l’attenzione è indirizzata ad una struttura ospedaliera come il “Vittorio Emanuele” e al comprensorio di riferimento, constatandone, contestualmente, oltre che di conseguenza, lo stato comatoso in cui versano e che, fino a mercoledì mattina, era sottaciuto, ignorato, per non dire negato, da tutti”, dicono Luciana Carfì, Filippo Franzone e Francesco Tilaro. Ribadiscono però la grave assenza dell’assessore Ruggiero Razza. “Molto grave reputiamo, per contro, l’assenza del governo regionale, presente invece con l’assessore alla sanità Ruggiero Razza, nell’audizione svoltasi all’ospedale di Caltagirone, dove peraltro lo stesso Razza non ha lesinato difficoltà alcuna nell’assumersi impegni ben precisi davanti al sindaco calatino di “DiventeràBellissima” Gino Ioppolo. Nel caso di Gela, l’assessore Razza ha preferito invece demandare all’Asp, confondendo i ruoli di controllato e controllore. Il che non lascia intendere, francamente, nulla di positivo. Allo stesso modo – continuano – riteniamo biasimevole non aver consentito per motivi di spazio ad associazioni e sindacati di presenziare e partecipare, in una seduta peraltro aperta alla stampa”.