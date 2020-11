Gela. Un incendio sulle cui cause stanno indagando i carabinieri si è verificato ieri sera in contrada Tenutella. Ad andare in fiamme è stata una casa rurale, di proprietà di un pensionato. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e gli stessi militari. Il rogo si è sviluppato in pochi minuti.