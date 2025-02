“In giunta assessori con esperienza e capacità”, Giudice: “Scelte non dettate da mere logiche di partito”

Giudice ribadisce che la priorità “va alla città”. “Dobbiamo approvare il bilancio stabilmente riequilibrato per uscire prima possibile dal dissesto – precisa – va rafforzata la macchina comunale e ci sono temi che non si possono sottovalutare, dalla sanità ai finanziamenti. Il sindaco, nel suo intervento in consiglio comunale, ha espressamente richiamato l’Unione dei Comuni che può aprire le porte a importanti fondi per la nostra città. Stiamo per arrivare al nuovo contratto della Ghelas, per dare stabilità e futuro ai lavoratori. Tutti stiamo operando compatti, indipendentemente dai nomi o dalle rappresentanze di partito”. I civici, come conferma il capogruppo consiliare, non mettono vincoli politici di nessun tipo nell’organizzazione interna dell’amministrazione comunale e della maggioranza. “Il quadro è chiaro – conclude – in consiglio la maggioranza si rivede nel Pd, nel Movimento cinquestelle e in “Una Buona Idea”. Le scelte vengono concordate e condivise. Poi, abbiamo pure assessori che fanno parte di partiti o movimenti, sempre della nostra coalizione, ma che non hanno rappresentanza in aula. Stanno comunque dimostrando di saper lavorare per la città, con tanta esperienza”. È probabile che la nomina in giunta dell’ex assessore Romina Morselli, che pare ormai imminente, si ponga in questo solco, optando per l’esperienza accumulata a livello istituzionale, rafforzata da un suo netto sostegno alla causa del “modello Gela” di Di Stefano.