“In isolamento dal 21 luglio e abbandonato”, paziente: “Nessuna notizia del tampone”

Gela. Dal 21 luglio, in isolamento domiciliare, per positività al Covid. Nella gestione dell’emergenza da parte di Asp, dopo quanto già raccontato ieri, emergono altri casi al limite. Un paziente gelese, attende senza alcuna risposta ormai da settimane. Ha già effettuato due tamponi e il terzo risale al 14 agosto. “Ancora oggi – dice – non riesco ad avere alcun riscontro sull’esito. Da Caltanissetta, non arrivano indicazioni. Non rispondono neanche al telefono. Posso solo ringraziare l’Usca locale, che veramente dà conforto. Per il resto, sono stato abbandonato. Ci trattano peggio degli animali”.