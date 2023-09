In Italia aumentano i casi di Covid, Vaia “Nessun allarme ma prudenza”

ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i casi di Covid in Italia. Nell’ultima settimana, secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute, i positivi sono stati 21.316, circa 6.500 in più del periodo 24-30 agosto. 94 i decessi, il tasso di positività è passato dal 10,5% al 12,6%.”L’attuale andamento clinico-epidemiologico non desta allarme, ma richiede attenzione e misure di prudenza – spiega il direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia -. Il Ministero, nell’interesse primario della tutela dei cittadini più fragili, si muove in una duplice direzione: da una parte misure di protezione e prevenzione per la tutela e sicurezza sia dei pazienti che degli operatori e dall’altra predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da Covid: anziani, fragili, immunocompromessi”.- foto: ministero della Salute -(ITALPRESS).