“In maggioranza ero e in maggioranza rimango”, Iaglietti: “Mai chiesto incarichi al sindaco”

Gela. Non per fare pressione politica sul sindaco o per ottenere altri posti, ma solo per rafforzare la maggioranza. Il consigliere comunale Diego Iaglietti è tra gli aderenti a “Libera-Mente”, il gruppo politico fondato insieme all’ex “Un’Altra Gela” Pierpaolo Grisanti e all’indipendente Vincenzo Casciana. Riferimento di “Gela città normale”, che ha tra gli ispiratori l’attuale manager Ghelas Francesco Trainito, esclude che la scelta sia per destabilizzare gli “arcobaleno”. “Ma nulla è mai cambiato per me e per tutti gli amici e i componenti del movimento “Gela città normale”, consigliere di maggioranza ero e consigliere di maggioranza sono rimasto. All’interno dell’assise civica, appena fuoriuscito dal gruppo consiliare “Una Buona Idea” – dice – e non potendo formare un gruppo perché singolo consigliere, per regolamento sono stato collocato nel gruppo misto. All’interno del gruppo misto insistono forze di maggioranza e di opposizione. Appartenere ad un gruppo disomogeneo, i cui componenti si stimano vicendevolmente, ma che hanno idee politiche diverse, ovviamente non è il massimo per chi fa politica, da qui la necessità e l’esigenza politica di formare un gruppo omogeneo, partendo dai consiglieri di maggioranza all’interno dello stesso gruppo misto”. Alla fine dello scorso anno, è stato Iaglietti ad aprire il varco, lanciando l’appello ai “responsabili”, oltre le appartenenze. Ora, c’è “Libera-Mente” e gli occhi poco convinti degli alleati non sono mancati. “Libera-Mente” è frutto di un’esigenza e di una condivisione politica e di programmi tra singoli consiglieri che hanno sempre fatto parte della maggioranza e che hanno tutta l’intenzione di rimanerci – continua – condividendo il condivisibile nella massima trasparenza e lealtà. La nascita di “Libera-Mente” non decreta la fine di “Gela città normale”, anzi lo rafforza”.