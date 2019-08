In municipio confronto tra il nuovo segretario generale e la giunta, firmate le prime delibere

Gela. Un primo confronto per tracciare gli obiettivi istituzionali e probabilmente valutare le priorità immediate. Ieri, a Palazzo di Città, sindaco, assessori e alcuni dirigenti hanno avuto un faccia a faccia con il nuovo segretario generale dell’ente. La palermitana Giovanna Divono si è insediata solo da un paio di giorni in municipio, prendendo il posto di Salvatore Pignatello, trasferitosi al Comune di Termini Imerese. Subito dopo Ferragosto, l’attività riprenderà a pieno regime. Il neo segretario generale ha già apposto la propria firma su alcune delibere di giunta, che il sindaco Lucio Greco e i suoi assessori hanno varato prima della brevissima pausa (si riprende già domani). A questo punto, bisognerà attendere la prossima settimana per consentire al segretario di entrare nel vivo dell’attività.