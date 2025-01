In municipio continua la carenza di personale, arriva il comandante della municipale di Caltagirone

Gela. Con il dissesto finanziario del municipio, assumere diventa praticamente impossibile. Da tempo, in Comune è emergenza piena. I numeri sono ridotti, quanto al personale. Una soglia insufficiente che non risparmia neanche i dirigenti. La pianta organica è ridotta all’osso e per pensare di assumere bisognerà arrivare almeno all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. In municipio, sul finire dello scorso anno, è arrivato il nuovo segretario generale Giovanni Curaba. A breve, giungerà l’attuale comandante della polizia municipale di Caltagirone. La giunta ha autorizzato lo “scavalco condiviso”. Il comandante Domenico Martino opererà sia nel Comune calatino sia a Palazzo di Città. Già mesi addietro, l’amministrazione comunale e il sindaco avviarono contatti con l’ente calatino. Un interscambio che ora porterà Martino tra i ranghi del municipio, seppur per un periodo di soli sei mesi.