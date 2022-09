In municipio varato l’ufficio stampa, l’amministrazione comunale ha scelto di averlo

Gela. Lo spunto è arrivato da un recente protocollo sottoscritto dall’Anci e dalla Federazione nazionale della stampa, che definisce parametri precisi per la costituzione degli uffici stampa, proprio a supporto degli enti comunali. Il sindaco Lucio Greco e la giunta, così, hanno approvato una delibera che dà il via libera all’istituzione di un vero e proprio ufficio stampa a Palazzo di Città. Negli ultimi anni, di fatto non c’è mai stato, sostituito dalle figure di portavoce del sindaco o dalla funzione di “comunicazione istituzionale”. L’amministrazione comunale, invece, ha deciso di dotarsi di un apposito riferimento per la comunicazione con la città e con i media. La previsione di un ufficio stampa va a modificare in parte l’organigramma del Comune. In base al provvedimento, il nuovo servizio assorbirà sia quello di portavoce del sindaco sia la comunicazione istituzionale, evitando “duplicazione di compiti e funzioni”.