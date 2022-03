In ospedale caos parcheggi, auto ovunque: bloccata la sanificazione di un’ambulanza

Gela. Parcheggi “selvaggi” all’interno del piazzale dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Automobili, anche di lusso, parcheggiate ovunque. Questa mattina, addirittura, gli operatori di un’ambulanza non hanno potuto effettuare la sanificazione del mezzo, dopo il trasporto di una paziente risultata positiva al Covid. Il motivo è presto detto, le vetture erano parcheggiate sia all’ingresso che all’uscita del “tubo” per la sanificazione. Impossibile, quindi, accedervi. Sono diverse, quasi quotidianamente, le segnalazioni che giungono. La direzione del nosocomio, ad oggi, non ha mai preso provvedimenti e neanche i vigili urbani possono provvedere, dato che l’area non rientra nella loro competenza.