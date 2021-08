In ospedale pazienti Covid senza sistema di climatizzazione, è guasto da una settimana

Gela. Con i numeri ancora preoccupanti del contagio Covid in città, anche il “Vittorio Emanuele” deve rispondere al meglio e non sempre accade. Mentre la terapia intensiva è stata nuovamente autorizzata come reparto Covid, nelle stanze di malattie infettive, destinate ai pazienti Covid, da circa una settimana l’impianto di climatizzazione è fuori uso. Un guasto che pesa su pazienti, già in forte difficoltà per via del virus, che genera problemi respiratori. Chi sta vivendo giorni di lotta contro la malattia, attende che i vertici del nosocomio e quelli di Asp risolvano un disservizio che fa schizzare ancora più in alto le temperature percepite, in un reparto sostanzialmente blindato, che presenta anche finestre costantemente chiuse, proprio per i protocolli anti-contagio.