In ospedale torna il corso preparto, particolare attenzione alla musicoterapia

Il corso è articolato in otto incontri con cadenza settimanale e durata di circa due ore. La metà del tempo previsto sarà riservata ad una speciale ed esclusiva preparazione con la Musicoterapia. Il prof Salvatore Grimaldi, esperto in materia, sarà presente in tutti gli incontri e preparerà le gestanti con una speciale scaletta di brani esclusivi per rendere “dolce” il momento del travaglio e del parto.