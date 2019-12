In ospedale ufficio ticket chiuso, tanti disagi: pagamenti effettuati in tabaccheria

Gela. In ospedale, l’ufficio per il pagamento ticket è chiuso e i disagi non mancano. L’unica possibilità per effettuare i versamenti necessari alla prenotazione di visite, anche specialistiche, rimane recarsi in via Butera, dove il servizio viene garantito da una tabaccheria privata. Non tutti, però, hanno la possibilità di spostarsi facilmente. Chi non dispone di automobili e gli anziani sono quelli che stanno patendo di più il disservizio.