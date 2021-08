“In provincia costruire alternativa a forze di Musumeci”, Pd conferma alleanza con M5s

Per il segretario provinciale Peppe Di Cristina, “il Pd deve essere sempre di più il partito delle donne, degli uomini e dei problemi reali che investono il tessuto sociale della nostra provincia, soffocata da una profonda crisi, alla quale il governo regionale non ha saputo dare risposte adeguate. I dem sono certi che “il governo Musumeci verrà ricordato come il peggiore nella storia dell’Autonomia”. “In tutti i campi – aggiunge il segretario Di Cristina – dalla sanità agli investimenti, la nostra provincia in questi quattro anni ha solo fatto passi indietro, basti pensare al taglio dei 200 milioni di euro, subito da Gela, oppure alla gestione sanitaria approssimativa, per usare solo un eufemismo, dell’Asp di Caltanissetta”.