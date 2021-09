In Sicilia 278 nuovi casi di Covid e 7 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Scendono i casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi – a leggere i dati forniti dal ministero della Salute – sono 278, in discesa rispetto ai 553 rilevati ieri, ma con un numero di tamponi effettuati inferiore: 15.647. Il tasso di positività oggi flette all’1,77%. Si dimezzano i decessi, che sono 7 (-6), morti riferiti – secondo quanto reso noto dalla Regione Siciliana – 2 a ieri, 3 a lunedì e 1 al 13 settembre. I guariti oggi sono 1.601, gli attualmente positivi sono 1.330 in meno rispetto a ieri attestandosi su un numero complessivo di 15.267. Prosegue il trend in calo dei reparti ordinari, dove oggi sono ricoverate 507 persone (-19), 65 (-5) i ricoverati nelle terapie intensive senza nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 14.695 persone.(ITALPRESS).