In Sicindustria costituito il comparto delle Rsa, Bennici nel direttivo regionale

Gela. Si è costituito in Confindustria Sicilia il comparto regionale delle strutture socio sanitarie. L’assemblea ha eletto all’unanimità come presidente regionale, Francesco Ruggeri. Nominati anche i vicepresidenti e componenti del direttivo. Tra i componenti del direttivo, è stata eletta la dottoressa Sandra Bennici, attuale direttore amministrativo della Rsa Caposoprano residence. “Un risultato importante tenuto conto che Gela esprime la più piccola tra le 44 rsa aderenti”, spiega Bennici.

“E’ certamente una struttura che rappresenterà la sanità residenziale territoriale siciliana in modo adeguato, con voce unitaria, rappresentando al meglio le esigenze dell’utenza a garanzia di una assistenza che dovrà essere sempre più accurata e personalizzata. Già da subito un primo risultato dal direttivo di Sicindustria sanità è stato ottenuto a livello regionale con il riconoscimento di ‘Ristori 2020/2021’ e a livello del parlamento nazionale facendo decadere la incompatibilità per gli infermieri che operano nelle strutture ospedaliere e che oggi possono anche operare contemporaneamente nelle strutture socio-sanitarie come le RSA, per far fronte alla carenza di personale sanitario a causa dell’emergenza Covid”, si legge in una nota.