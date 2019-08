“In torcia gas e vapori controllati”, Lorefice: “Per start-up nuova green refinery ma vigileremo”

Gela. Nessuna sostanza pericolosa viene bruciata in torcia, nel corso delle attuali operazioni tecniche che si stanno svolgendo in raffineria, per l’avvio degli impianti green. Sono tante le segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione. Nelle ultime settimane, il senatore grillino Pietro Lorefice ha avviato verifiche, insieme a propri consulenti e dando comunicazione anche ai tecnici Arpa. “Abbiamo esaminato le informazioni raccolte. Il sistema di fiaccole è un dispositivo di sicurezza che entra in funzione automaticamente per dare sfogo, in modo controllato, alla produzione di gas e vapori generati durante le fasi di transizione di funzionamento degli impianti – dice – tra queste fasi sono incluse anche quelle di start-up degli impianti stessi”. Dati che il senatore ha valutato, contattando anche l’amministratore delegato di raffineria.