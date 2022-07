In via Abela è piena emergenza, rifiuti ammassati: “Situazione invivibile”

Gela. “Una situazione invivibile”. In pieno centro storico, è continua emergenza in via Abela. Una vera e propria discarica rende insostenibile la quotidianità dei residenti. I rifiuti sono ammassati nei pressi di un vecchio rudere e in più occasioni, anche questa testata ha segnalato quello che avviene. I rifiuti di ogni tipo vengono abbandonati e con le alte temperature estive il rischio è ancora maggiore. “Ormai, a casa mia non invito più nessuno – dice un residente – mi vergogno. Come si fa a spiegare alle persone che si debba vivere davanti ad una discarica a cielo aperto, con topi, insetti e ogni genere di disagio, compreso quello della vegetazione spontanea che cresce rigogliosa”.