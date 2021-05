In via Caviaga residenti “ostaggio” dei rami di un grosso albero

Gela. Con l’estate alle porte non avere la possibilità neanche di aprire le finestre è come sentirsi ingabbiati. A maggior ragione quando la tua abitazione ha solo finestre e non balconi. Succede ad alcune famiglie residenti in via Caviaga, al civico 13 del quartiere Macchitella. Uno dei grossi alberi radicati in quella ha praticamente assediato i residenti. Le finestre sono costrette a restare chiuse perché i rami rischiano di sfondarle. Sin qui sono stati vani i solleciti al Comune, cui è stato chiesto un intervento di potatura dell’albero.