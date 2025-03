In via Pica infiltrazioni mettono a rischio le abitazioni

Gela. “La Cittadella” nasce agli inizi degli anni 2000 come fiore all’occhiello della città, ma ad oggi neanche questo quartiere, nuovo e moderno, rispetto a tanti altri in città, si salva dalle gravi carenze di in fatto di viabilità e manutenzione del manto stradale.

Da anni ormai, le infiltrazioni d’acqua stanno compromettendo il fondo stradale di Via Ruggero Orlando, in prossimità dell’angolo con Via Tina Pica. A lanciare l’allarme è Giuseppe Rosario Smecca, residente nella zona, che già nel 2024 ha presentato due richieste di intervento ai lavori pubblici del Comune di Gela, una a febbraio e un’altra ad agosto.

La situazione è critica: il manto stradale continua a cedere a causa dell’accumulo d’acqua che filtra nel sottosuolo, abbassando progressivamente il livello della carreggiata e mettendo a rischio la stabilità degli edifici circostanti. Il pericolo principale, secondo quanto denunciato dal cittadino, è rappresentato dall’infiltrazione nelle fondamenta, che potrebbe portare a danni strutturali irreparabili.

“Queste infiltrazioni stanno causando gravi problemi non solo alla mia proprietà, ma a tutta la strada”, ha dichiarato Smecca. “Ho segnalato il problema più volte, ma finora non ho ricevuto alcuna risposta concreta. È fondamentale che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per evitare che la situazione peggiori ulteriormente”.