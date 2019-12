In via Rossini la Ztl è solo “virtuale”, è stata istituita ma nessuno la fa rispettare

Gela. La delibera che istituisce la Ztl in via Rossini, cuore della movida del fine settimana in centro storico, risale allo scorso maggio, quando in municipio c’era ancora il commissario Rosario Arena. Da allora, però, la Zona a traffico limitato si è trasformata in una specie di “leggenda metropolitana”. Teoricamente, esiste, almeno nel fine settimana. A quanto pare, ad alcuni esercenti della zona sarebbe stata fornita una transenna, da autogestire. Mancano i vigili urbani che dovrebbero assicurarne il rispetto, bloccando il transito di auto e scooter. Così, si arriva a situazioni paradossali, con la transenna collocata all’imbocco della strada, dove sono concentrati diversi locali notturni, ma il traffico che continua a defluire, dato che senza controlli chiunque può rimuoverla a piacimento, proseguendo lungo la via della movida.