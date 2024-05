In via Seneca è emergenza per l’assenza di erogazione idrica, “non sappiamo come fare”

Gela. Attendono invano da ormai una settimana. Tante famiglie residenti in via Seneca, nel quartiere Baracche, non riescono ad avere neppure un quantitativo minimo di acqua, nelle loro abitazioni. Hanno più volte segnalato, rivolgendosi alle utenze di Caltaqua, ma senza alcun risultato. Non sanno quando potranno riavere una normale erogazione.