Incardona, “in aula non ci sono stampelle della giunta ma consiglieri di buon senso”

Gel.a “Non ci sono stampelle in consiglio comunale ma solo colleghi che hanno scelto il buon senso”. L’assessore Salvatore Incardona è consapevole che le decisioni adottate da alcuni consiglieri hanno tolto le castagne dal fuoco ad una giunta che si trova a fronteggiare una fase cruciale, tra atti finanziari e correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. Diversi consiglieri, dai progressisti passando per i civici e per il cuffariano Vincenzo Cascino, pur essendo all’opposizione hanno formalizzato scelte che consentono all’amministrazione di respirare. “Una grande prova di maturità quella di stasera in aula da parte di tutti i colleghi consiglieri comunali che non hanno anteposto gli interessi personali a quelli della città. Da amministratore – dice Incardona – e allo stesso tempo da consigliere non posso che ringraziare i colleghi di maggioranza e di opposizione che hanno evitato il peggio per la città e aderito alla proposta di rinvio dei lavori del civico consesso”.