Incardona, “istituzioni coese”, Nuova Dc condanna rogo: Giudice, “più sicurezza”

Gela. Il consigliere Udc Salvatore Incardona condanna l’attentato incendiario subito dall’esponente Db Gabriele Pellegrino. “I continui attacchi alle istituzioni confermano la volontà di indebolirci. Ma non cederemo a nessun vile attacco né tantomeno arretreremo dal lavoro che stiamo portando avanti giornalmente. Terremo sempre la barra dritta e tutti i rappresentati delle istituzioni saremo coesi nel respingere questi scriteriati tentativi di indebolire il civico consesso. Occorre già da domani una seria profonda riflessione perché la nostra città non può permettersi anni bui”, dice. L’indipendente Paola Giudice è ferma nell’opporsi ad ogni atto di violenza. “Ritengo doveroso condannare ogni singolo gesto di violenza perchè rende insicura l’intera comunità. Se è vero che è compito delle forze di polizia coordinare le attività di indagine così da risalire agli autori, è altrettanto vero che è compito, dovere morale e sostanziale, della politica arginare la cultura della violenza, della prevaricazione e ancora una volta, sapendo che non sarà l’ultima – dice – rivendicare più presenza dello Stato. Sono convinta che non esiste in nessuna città del mondo una pattuglia di polizia per ogni strada ma sono altresì convinta che lì dove non può arrivare l’occhio vigile delle forze dell’ordine può arrivare l’occhio delle telecamere e sempre più, la nostra città, ha migliaia di telecamere installate dai privati, cioè da ogni cittadino che cerca con gli strumenti a disposizione di sentirsi più sicuro in casa propria. Ecco, lo Stato dovrebbe profondamente pensare all’installazione di telecamere di videosorveglianza in ogni angolo della città, quindi indistintamente per zona o quartiere. L’incendio di un’auto è terribile, sotto ogni punto di vista e per queste ragioni la vicinanza istituzionale al consigliere Pellegrino è totale e non può conoscere spazio da far occupare alla retorica, alla demagogia e alla banalità.

Gela ed i gelesi rivendicano sicurezza percepita”.