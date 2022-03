Incarichi ad esperti e consulenti, “Liberamente”: “Servono trasparenza e meritocrazia”

Gela. “Trasparenza nella scelta degli esperti esterni e dei consulenti”. E’ questo l’obiettivo che secondo i consiglieri comunali di “Liberamente”, Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, l’amministrazione dovrebbe consolidare, vista l’esigenza che c’è stata, in questi tre anni, di avvalersi di professionisti esterni, che ancora oggi in Comune stanno svolgendo attività, anche piuttosto complesse. Le nomine di “fiducia”, per i due consiglieri, non soddisfano il criterio della trasparenza. Il gruppo ha predisposto una mozione, che sarà discussa in aula. Casciana e Grisanti chiederanno un impegno preciso all’amministrazione comunale, anzitutto attraverso la predisposizione di bandi pubblici, per individuare consulenti ed esperti. “La selezione deve essere effettuata attraverso una commissione interna, senza aggravio di costi – dicono – che valuti i curriculum e le competenze”. Nella mozione, inoltre, viene precisato che l’assise civica dovrà essere messa al corrente dell’attività svolta dai consulenti esterni.