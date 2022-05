Incarichi ad esperti esterni, pro-Greco stoppano “Liberamente”: passa mozione randagismo

Gela. I rapporti politici tra la maggioranza e il gruppo consiliare di “Liberamente” sono decisamente compromessi e lo scontro a distanza sulle sorti del pontile sbarcatoio non ha di certo contribuito a rasserenare gli animi. Un altro capitolo di quello che fu un tentativo di idillio, ormai naufragato, si è concretizzato questa sera, in consiglio comunale. L’aula ha approvato la mozione sugli interventi per arginare il fenomeno del randagismo, presentata dai consiglieri di opposizione, Virginia Farruggia e Alessandra Ascia. Sia la grillina che l’esponente di “Rinnova” attendono che l’amministrazione comunale metta in campo soluzioni, a tutela anzitutto dell’incolumità pubblica. Un branco di randagi sta mettendo in crisi anche la gestione dell’area archeologia di Caposoprano. Quando, invece, si è trattato di valutare la mozione dei consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, i pro-Greco hanno lasciato l’aula. Niente numero legale e mozione che pare destinata a non vedere riscontro. I consiglieri hanno portato all’assise civica una richiesta di “trasparenza” nell’affidamento degli incarichi esterni, soprattutto quelli destinati ai professionisti.