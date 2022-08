Incendi al panificio e tentata estorsione, Cascino in comunità in attesa del giudizio

Gela. Gli arresti domiciliari gli erano già stati concessi ma in questi mesi non è stato possibile avere l’assenso da comunità terapeutiche per ospitarlo. La sua situazione si è sbloccata e il quarantenne Salvatore Cascino è stato trasferito in una struttura, anche per via di disturbi psichici. E’ stata accolta la richiesta avanzata dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Cascino. Il quarantenne è accusato di due incendi e di un tentativo di estorsione. Avrebbe preso di mira il panificio “Castellano”. Nella seconda azione piazzò anche una bombola gpl, che però non esplose. Cascino, a settembre, sarà giudicato con l’abbreviato. I pm della procura lo ritengono pienamente responsabile e lui stesso ha ammesso gli incendi, negando però di aver imposto l’acquisto di un immobile ai titolari del panificio. Pare che l’astio fosse maturato dopo che i panificatori rifiutarono di fornirgli ancora materiale per la produzione.