Incendi e intimidazioni, Caponetti: “Denunciare è fondamentale, fidarsi dello Stato”

Gela. Ormai da anni, atti intimidatori, anche gravi, sono troppo spesso all’ordine del giorno in città, con i roghi notturni che negli ultimi giorni hanno distrutto due auto comunali e la Jeep del consigliere Alessandra Ascia. Una recrudescenza di intimidazioni e atti vandalici resa ancora più preoccupante dalla relazione annuale della Dia che parla ancora di Gela come una delle città fulcro di queste attività criminali. Il sindaco Lucio Greco ha chiesto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, coordinandosi con il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. Ma è indubbio che l’atmosfera che si respira nell’ultimo periodo torna a farsi pesante. Lo conferma Renzo Caponetti, Presidente dell’Associazione Antiracket “Gaetano Giordano”, che invita tutti a non voltare la testa dall’altra parte, per evitare di fare passi indietro nella lotta alla criminalità. Caponetti sollecita i cittadini a fidarsi dello Stato che, nonostante la carenza di uomini e mezzi, mantiene sempre la sua presenza nel territorio ed è garante per tutti.