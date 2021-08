Incendi nel palermitano, una denuncia nel trapanese

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora incendi in Sicilia. Tra le giornate di ieri e oggi lcuni roghi si sono verificati in provincia di Palermo. Tra i comuni maggiormente interessati Partinico, Balestrate, Alia, Altavilla Milicia, Carini, Altofonte. A fuoco sterpaglie e vegetazione. Nel trapanese i Carabinieri di Partanna hanno denunciato un 58enne partannese, per incendio e danneggiamento aggravato.L’uomo ha appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie nei pressi della propria abitazione e poi è andato al bar. Le fiamme alimentate dal vento e dalle alte temperature in pochi attimi hanno interessato i terreni circostanti raggiungendo anche un immobile di una proprietà confinante. Danneggiato irrimediabilmente un fabbricato adibito a deposito di strumenti da lavoro di un’azienda del posto. (ITALPRESS).