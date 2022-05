Incendi, prefetto convoca forze dell’ordine: venerdì Comitato per l’ordine e la sicurezza

Gela. L’incendio del fine settimana appena trascorso, con la vettura del consigliere comunale Gabriele Pellegrino distrutta dalle fiamme, ha ulteriormente alzato il livello di guardia. Il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, in queste ore, sta coordinando una riunione con tutte le forze dell’ordine. Saranno assunte decisioni, probabilmente, anche in merito ad un ulteriore incremento dei controlli sul territorio. Inoltre, venerdì si terrà un nuovo tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza, incentrato su quanto sta accadendo in città.