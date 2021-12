Incendi, spari e intimidazioni, sette a processo: Canotto ha patteggiato

Gela. Dovranno presentarsi davanti ai giudici del tribunale, per rispondere di danneggiamenti e presunti atti intimidatori. Il gup Roberto Riggio ha deciso il rinvio a giudizio per sette imputati. Gli inquirenti contestano una serie di vicende, ricostruite attraverso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Canotto. Anche il giovane, che ormai da tempo collabora con i magistrati, era tra gli imputati. Si è autoaccusato di aver messo a segno diverse azioni. Attraverso il suo legale di fiducia, l’avvocato Angelo Tornabene, ha patteggiato. Il rinvio a giudizio, invece, è stato deciso per Carmelo Martines, Gaetano Marino, Gianluca Pellegrino, Rosario Di Natale, Carmelo Damaschelli, Salvatore Palumbo e Alex Pisano. Un altro imputato ha scelto l’abbreviato, si tratta di Pietro Mondello (rappresentato dal legale Dionisio Nastasi), che sarà giudicato il prossimo aprile. A tutti gli imputati, a vario titolo, viene addebitato il coinvolgimento nei fatti raccontati dal collaboratore. Nel corso delle indagini, sono emersi i particolari di diversi incendi di automobili, il rogo di un chiosco sul lungomare e gli spari contro un’abitazione a Borgo Manfria. Per i pm della procura, i coinvolti avrebbero avuto un ruolo attivo, in alcuni casi come mandanti. Già in fase di indagine si sono sempre difesi escludendo di aver mai conosciuto Canotto.