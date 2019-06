Gela. Sarebbe doloso l’incendio di diverse pedane in legno, andate in fiamme nel corso della notte. Sul posto, sono arrivati i poliziotti del commissariato. L’entità del danno è in fase di valutazione, ma non sarebbero state intaccate le strutture di vendita. Gli accertamenti sono in corso, ma gli investigatori propendono per la pista dell’azione degli incendiari.