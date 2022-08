Incendiari in azione a Caposoprano e a Macchitella: due auto danneggiate

Gela. Oltre ai roghi di vaste aree incolte, in città le fiamme sono tornate a danneggiare automobili. Nella notte tra martedì e mercoledì, si è registrato l’incendio di via Meli che ha toccato l’Audi intestata alla società che gestisce la farmacia “Cipolla”. In via Bologna, invece, un incendio ha avvolto una Kia.