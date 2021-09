Incendiate le aree verdi, roghi non si fermano: questore, “occorre più collaborazione”

Presenza che di fatto, invece, secondo il questore Emanuele Ricifari, sarebbe notevolmente aumentata. Mancherebbe invece, secondo il questore, la collaborazione da parte della gente. “I controlli sul territorio sono aumentati almeno del 70 per cento – ha spiegato Ricifari – purtroppo, serve però maggiore consapevolezza e collaborazione da parte dei cittadini. Reati come i danneggiamenti, nonostante i controlli, non sono diminuiti neanche di un punto percentuale e questo è molto significativo. Lo stesso vale per l’abbandono dei rifiuti. Tutti devono collaborare”. Il questore è impegnato, insieme alle autorità preposte e all’amministrazione comunale, a chiudere la procedura per un nuovo sistema di videosorveglianza in città. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, sembra che questa volta il finanziamento possa essere reperito.