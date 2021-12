Incendiato un mezzo della Roma Costruzioni, rogo a Vittoria: avviate indagini

Vittoria. Le indagini sono in corso. Ieri sera, un mezzo della società gelese “Roma Costruzioni”, parcheggiato nell’area di pertinenza aziendale, è stato danneggiato dalle fiamme, a Vittoria. La società, guidata dall’imprenditore Giuseppe Romano, ha avviato le attività anche nel centro in provincia di Ragusa, dove si è aggiudicata l’appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Non trapelano altri elementi, ma pare che sia già stata presentata una denuncia. Il mezzo è stato in parte avvolto dalle fiamme. L’allarme sarebbe subito stato lanciato, anche a seguito della presenza di personale di vigilanza. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire la dinamica, per risalire ai responsabili. Anche in altri cantieri siciliani, l’azienda ha spesso subito danneggiamenti.