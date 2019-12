Incendiava l’auto dei conoscenti della sua ex, arrestato un 28enne

Caltanissetta. In una sola notte aveva incendiato sei auto ed una moto. I carabinieri di Caltanissetta hanno identificato ed arrestato l’autore di sette incendi che si sono verificati nella notte tra il 18 e 19 dicembre. Manette per un nisseno di 28 anni, celibe, nullafacente, gravato da precedenti di polizia. Il giovane sarebbe responsabile di diversi incendi e nello specifico: in via P. Emiliani Giudici e in vicolo Guarnaschelli sono state incendiate una “FIAT PUNTO”, un “RENAULT KANGOO”, una “FIAT 600”, un “GILERA TYPHOON”, in C.so V. Emanuele una “CITROEN XSARA”, in via Mazzini una “BMW 320”, in C.so Umberto una “FIAT PUNTO” e una “LANCIA Y”.