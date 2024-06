Incendio al kartodromo internazionale, sacchetto con un animale morto davanti all’ingresso

Gela. Mentre in città è arrivato il risultato del nuovo sindaco Terenziano Di Stefano, in contrada Zai un vasto incendio si è sviluppato all’interno del kartodromo internazionale, danneggiando le aree verdi e i pneumatici posti a bordo pista. Non è la prima volta che accade da quando il kartodromo è rinato ed è diventato un punto di riferimento per lo sport motoristico locale.