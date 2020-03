Incendio al palazzo di giustizia di Milano, domate le fiamme

MILANO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 5.30 in Corso di Porta Vittoria, nel centro di Milano, per un incendio all’ultimo piano del Tribunale. Le fiamme si sono sviluppate in un archivio al settimo piano del palazzo e ha coinvolto solamente una stanza che affaccia su uno dei cortili interni. L’incendio e’ stato domato e non sembra aver provocato danni particolari. Sul posto anche i carabinieri. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio.(ITALPRESS).