Incendio all’impianto Ecofining di raffineria, lavori per ripristinare la produzione

Gela. L’incendio in uno dei forni del sistema Ecofining di Eni risale allo scorso gennaio. Le fiamme si alzarono per pochi minuti, fino all’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che misero in sicurezza l’intera area. Non si verificarono conseguenze sulle persone. I pm della procura hanno avviato un’indagine ed era scattato un provvedimento di sequestro, per consentire i rilievi e gli accertamenti. Il sistema Ecofining è tra quelli portanti della nuova filiera produttiva dei carburanti green, avviata dalla multinazionale nel complesso industriale di contrada Piana del Signore. Nell’ultimo periodo, si sono intensificate le procedure per gli interventi nell’impianto, al fine di ripristinarlo e riattivarne la produzione. Le esigenze che avevano condotto al sequestro sono man mano venute meno ed Eni avrà la possibilità di predisporre tutte le fasi per ritornare alla piena produzione. I cantieri dovrebbero partire a pieno regime. Attività per gli interventi di ripristino sono state affidate all’azienda umbra Telelettra, che ha già un contratto quadro elettrostrumentale in raffineria.